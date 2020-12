La parité USD/MAD poursuit sa tendance baissière, soit de -1,1%, pendant la période allant du 14 au 18 Décembre 2020, selon Attijari Global Research (AGR).



Cette évolution s’explique principalement par un effet panier significatif de -0,69% contre un effet marché de -0,39%, précise AGR dans sa dernière note “MAD Insights”. La position de change bancaire a atteint un nouveau plus haut annuel à 9,3 MMDH en début de semaine avant de revenir vers les 8,9 MMDH, fait remarquer AGR, ajoutant que l’écart entre le cours de référence USD/MAD et son cours central se creuse à -3,4%, avant de se redresser à -2,75% lundi à la clôture.

Cet inversement au niveau de la liquidité du marché est principalement expliqué par des flux imports USD/MAD très importants en fin de semaine, indiquent les analystes d’AGR.

Ainsi, AGR recommande aux importateurs en dollar la couverture de leurs positions futures en devises afin de profiter des niveaux de cours actuels du dirham, tenant compte d’un spread de liquidité à des plus bas annuels et une volatilité accrue de la parité USD/MAD.



“Nous privilégions des stratégies optionnelles sur le GBP, compte tenu des niveaux de volatilité élevés de la parité GBP/MAD”, souligne la même source.

Dans un contexte marqué par les projections haussières des flux imports USD/MAD en cette fin d’année, soutenues par les niveaux actuels bas de spread de liquidité, l’AGR maintient son scénario évoquant une dépréciation du dirham face au dollar et à l’euro d’ici mars 2020, estimant que la tendance actuelle de la parité USD/MAD devrait s’inverser et celle de la parité EUR/MAD devrait s’accentuer.



“En effet, nous pourrions assister à un rétrécissement de la position de change bancaire, qui pourrait basculer en territoire négatif”, relève la note.



Ainsi, les analystes d’AGR anticipent une augmentation de la parité USD/MAD de +1,8%, +2,2% et +2,4% à horizons 1, 2 et 3 mois. Parallèlement, les amplitudes de dépréciation du MAD seraient moins importantes face à l’euro, estimant que la parité EUR/MAD devrait s’établir en hausse de +0,4%, +0,7% et +0,9% à horizons 1, 2 et 3 mois.