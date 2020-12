La position de liquidité des banques continue de s’améliorer pour atteindre un nouveau plus haut annuel à plus de 8,8 milliards de dirhams (MMDH) au cours de la semaine allant du 23 au 27 novembre, selon Attijari Global Research (AGR).

Cette orientation positive s’explique par un afflux d’opérations export Offshore sur le marché des changes, explique AGR dans sa dernière note hebdomadaire “MAD insights”.



Dans ces conditions, l’écart entre le cours de référence et le cours central du dirham s’est établi à des plus bas annuels, fait savoir la même source, relevant que le spread de liquidité a atteint cette semaine -2,93%, en ligne par rapport à la semaine dernière.



Au final, l’effet marché sur le dirham a été neutralisé cette semaine, note AGR, précisant que la variation de la parité USD/MAD s’explique en grande partie par un effet panier EUR/USD de -0,35% durant la même période.