L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé un franchissement à la baisse du seuil de participation de 10% dans le capital de Mutandis SCA. « Suite à l’augmentation de capital de Mutandis SCA, Bank of Africa a déclaré, le 22 février 2022, avoir franchi directement à la baisse, suite à un effet de dilution, le seuil de participation de 10% dans le capital de Mutandis SCA », indique l’AMMC dans un communiqué. et suite à cette opération, Bank of Africa déclare détenir 832.458 actions Mutandis SCA représentant 9% du capital de la société post augmentation de capital.