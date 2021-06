Le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a effectué, lundi, une visite de terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux du projet d’aménagement de la première tranche de la Place Jemaâ El Fna.

A cette occasion, des explications ont été présentées au wali par le bureau d’études qui supervise ce projet, sur cette première tranche qui concerne la restauration des façades et le renforcement de l’éclairage public, avec un focus sur la qualité des interventions dans chaque construction, tout en veillant à préserver son cachet architectural et sa portée historique.

Dans ce sillage, Kassi-Lahlou a appelé au respect des délais fixés pour l’exécution des travaux programmés, en tenant compte des conditions de travail et des activités des différents magasins et marchés sur place.

A noter que ce projet a suscité un écho favorable auprès des commerçants, artisans et usagers de la place Jemaâ El Fna, qui ont exprimé leur mobilisation totale pour la réussite de cette opération d’envergure.

Le projet d’aménagement de la Place mythique de Jemaâ El Fna, qui porte sur l’éclairage public, la réalisation de travaux de pavage et d’aménagement des façades et des toits, pour un investissement global de 40 millions de dirhams, s’inscrit dans le cadre des chantiers ouverts dans le cadre du programme de développement et de mise en valeur de l’ancienne médina de la cité ocre, lancé par le Roi Mohammed VI.

Au cours de cette visite, Kassi-Lahlou était accompagné notamment, du secrétaire général de la préfecture de Marrakech, des chefs des services à la wilaya, des chefs des services extérieurs concernés et des représentants des autorités locales.