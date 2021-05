La plateforme industrielle de Tanger Med a clôturé l’année 2020 avec 95 nouveaux projets industriels.

Selon la newsletter du T1-2021 du groupe Tanger Med, ces projets représentent des investissements privés de 2,6 milliards de dirhams (MMDH), qui ont généré 7.458 nouveaux emplois.

Il s’agit, entre autres, du groupe français Valor, leader européen dans le domaine de la pièce mécanique, le groupe japonais Nippon Express, spécialisé dans la logistique et l’assemblage de pièces automobile, Emirates Logistics, filiale de Sharaf Group et pionnier dans la fourniture de solutions de fret et de logistique, ainsi que le groupe allemand Stahlschmidt, spécialisé dans le système de câblage automobile.

Parallèlement, 9 entreprises opérationnelles au sein de la plateforme industrielle ont lancé des projets d’extensions de leurs activités en 2020, a fait savoir la même source, notant que ces extensions (nouvelle usine ou extension d’une usine existante) sont opérées sur les zones “Tanger Automotive City” et “Tanger Free Zone”, et représentent une création projetée de près de 900 emplois.

Par ailleurs, le volume d’affaires provenant des zones d’activités de Tanger Med s’est porté à 59 MMDH en 2020, en baisse de 16% par rapport à une année auparavant, en raison du ralentissement de l’activité de plusieurs unités industrielles durant le contexte de la crise sanitaire mondiale, a ajouté le groupe.

Le secteur automobile a enregistré un volume d’affaires de 50 MMDH, en baisse de 22% par rapport à 2019, tandis que le volume d’affaires des autres secteurs industriels, notamment le textile et l’aéronautique, s’est élevé à 9 MMDH, en évolution de 29% par rapport à 2019.

En outre, les flux logistiques créés dans la plateforme industrielle Tanger Med (incluant camions TIR et conteneurs) se sont établis à 322.361 unités en 2020, en croissance de 6% par rapport à 2019, principalement grâce à l’industrie du textile.

Il est à noter que la plateforme industrielle Tanger Med compte, à ce jour, un total de 1.100 entreprises sur une surface développée de 2.000 hectares, et opère dans plus de 10 branches d’activités différentes.