Le centenaire de la zone industrielle Ain Sebaâ Hay Mohammadi a été célébré, mardi à Casablanca, lors d’une cérémonie tenue sous le thème « Un passé, un présent, un futur au service du développement industriel du Maroc ».

Avec plus de 100 ans d’activité, la zone industrielle Ain Sebaâ Hay Mohammadi est la plus ancienne zone industrielle du Royaume. Elle est implantée sur une superficie de 435 hectares et abrite plus de 500 grandes entreprises opérant dans plus de 30 branches d’activité et générant plus de 38.000 emplois directs.

A cette occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’est dit « fier » de cette zone industrielle, la plus ancienne du Royaume, « qui a été édifiée au départ en dehors de Casablanca et au fur et à mesure a intégré la ville et s’est transformée ».

« Nous sommes fiers que cette zone industrielle ait pu accompagner le développement économique du Maroc pendant un siècle », a indiqué le ministre dans une déclaration.

« Nous disposons aujourd’hui de plusieurs zones industrielles à travers le Royaume qui ont été édifiées plus ou moins récemment », a ajouté Mezzour, émettant le souhait que toutes ces zones aient « le même dynamisme et la même force d’accompagnement de notre développement économique, et qu’elles puissent contribuer à l’emploi et à la création de valeur pour tous les Marocains ».

De son côté, Kamal Fahmi, directeur général de l’association de la zone industrielle Ain Sebaâ Hay Mohammadi (AZIAN), a souligné à l’ouverture de cette cérémonie que cette zone industrielle représente « un siècle de développement socio-économique non seulement au niveau régional mais également national, durant lequel les fleurons de l’économie nationale ont vu le jour et se sont développés ».

Cette célébration, a-t-il relevé, constitue également une occasion de rendre hommage aux différents acteurs (autorités, élus, opérateurs économiques…) qui ont cru et continuent de croire aux potentialités de la zone industrielle Ain Sebaâ Hay Mohammadi pour créer plus de valeur, plus de richesse et plus d’emplois.

Pour sa part, le wali de la région Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, a passé en revue l’historique de la zone industrielle Ain Sebaâ Hay Mohammadi et son rôle dans le développement du tissu industriel marocain et en tant que « locomotive de l’économie nationale ».

Ahmidouch a par ailleurs insisté sur la nécessité d’une activité industrielle qui tient compte des défis actuels en termes d’environnement, de durabilité et de qualité de vie pour les Casablancais.

Le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a quant à lui relevé la nécessité de moderniser et de développer cette zone industrielle, notant que le conseil a programmé un budget pour la mise à niveau des zones industrielles de la région.

Il a en outre mis l’accent sur l’importance de créer des zones d’activité économique de proximité et à taille humaine à même de créer de la richesse et de parvenir à une justice territoriale.

La présidente du Conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, a également souligné la contribution de la zone industrielle Ain Sebaâ Hay Mohammadi au développement socio-économique de la région, notant que cette zone industrielle historique emploie près de 42% de la main d’œuvre de la région Casablanca-Settat.

Elle a de même relevé la nécessité de la mise à niveau de cette zone industrielle qui s’inscrit dans le patrimoine de la ville de Casablanca.

La cérémonie de célébration des 100 ans de la zone industrielle Ain Sebaâ Hay Mohammadi a été également marquée par la remise de trophées à des personnes ayant marqué par leur engagement le développement de cette zone industrielle et par la signature de conventions entre l’AZIAN et plusieurs partenaires.