La presse espagnole semble enfin ouvrir les yeux sur la véritable raison de la crise entre le Maroc et l’Espagne et comprend enfin la gravité de la situation pour le royaume ibérique, notamment au niveau sécuritaire. Plusieurs articles publiés ces dernières 24 heures vont dans ce sens.

Ci-après quelques-uns de ces articles :

– ‘‘Sanchez bloque la relation entre les services secrets espagnols et marocains en pleine alerte anti-terroriste de niveau 4’’, titre le site d’investigation ‘‘OK Diario’’. Citant les services secrets espagnols, le site rapporte que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a, en couvrant Brahim Ghali, «court-circuité» les bonnes relations entre les renseignements de son pays et ceux du Maroc. Et cela, au moment même où le risque terroriste en Espagne est élevé…

C’est le site d’investigation espagnol Ok Diario qui en tire cette conclusion, sans appel. Rien ne va plus entre les services de renseignement du Maroc et d’Espagne et ce, du fait de Pedro Sánchez. Citant des sources des services secrets espagnols, Ok Diario avance que le président du gouvernement espagnol, a de facto littéralement «court-circuité» ces relations, en décidant de couvrir l’arrivée sur le sol espagnol, en toute illégalité et sous une fausse identité, de Brahim Ghali, le chef du Polisario, alors même qu’il fait l’objet devant la justice d’Espagne de plusieurs plaintes pour viol, faits de torture et crimes de guerre. Ce blocage intervient alors qu’en Espagne, le niveau d’alerte terroriste est de «quatre renforcé» (sur une échelle de cinq), soit un risque proche de «très élevé». C’est le plus haut niveau jamais enregistré depuis juin 2015, indique le média.

– ‘‘L’Espagne appelée à faire preuve de courage et de clarté’’, titre pour sa part le journal électronique ‘‘El Imparcial’’. Le gouvernement espagnol doit faire preuve de “courage et de clarté” dans le traitement de l’affaire du dénommé Brahim Ghali, chef des milices du polisario, qui doit répondre de ses actes devant la justice, affirme, mardi, le journal électronique espagnol “El Imparcial”. “Le gouvernement espagnol ne peut plus rester dans l’ignorance face à la gravité du conflit diplomatique” avec le Maroc après la “décision maladroite d’accueillir de manière secrète le chef du polisario avec un faux passeport”, écrit le site espagnol dans un article sous le titre “Le gouvernement cache la rupture totale des relations avec le Maroc”. “Le gouvernement espagnol n’assume toujours pas la gravité de la crise diplomatique avec le Maroc” fait observer le portail espagnol, assurant qu’il”est temps que Pedro Sánchez reprenne la situation en main et tente de rétablir les relations bilatérales avec notre voisin du Sud”.

– ‘‘Un cas d’école’’ intitule pour sa part le journaliste et écrivain espagnol Fermin Bocos dans une tribune publié ce mardi dans plusieurs supports médiatiques ibériques, dont l’agence ‘‘Europapress’’. ‘‘La décision du gouvernement espagnol d’accueillir, en catimini et sous une identité usurpée, du chef des milices du polisario, le dénommé Brahim Ghali, est une erreur politique sans précédent’’ dans l’histoire de l’Espagne, souligne le journaliste. ‘‘Il n’y a pas de précédent dans le monde de la diplomatie espagnole d’une erreur politique comme celle commise par Mme Gonzalez Laya, ministre des Affaires étrangères, qui, en protégeant et en justifiant l’accueil en Espagne de Brahim Ghali, chef du front polisario, a provoqué une crise politique aiguë avec le Maroc’’, affirme Bocos.