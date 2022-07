La production de l’énergie électrique au niveau national s’est accrue de 3,8% au terme des cinq premiers mois de 2022, après une augmentation de 7,2% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette progression résulte de la hausse de la production de l’Office national de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE) de 30,5% et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 11,9%, allégée, toutefois, par le recul de la production privée de 3,5%, précise la DEPF qui vient de publier sa note de conjoncture de juillet 2022.

Par rapport à fin mai 2019, la production de l’énergie électrique s’est appréciée de 2,2%.

Concernant les échanges du secteur avec l’extérieur, ils ont marqué, à fin mai 2022, une hausse du volume de l’énergie importé de 120,1% (après -31,3% un an auparavant) et une baisse du volume exporté de 9% (après +50,2%), dans un contexte d’accroissement de l’énergie nette appelée de 5,4% (après +6,2%).

Pour sa part, la consommation de l’énergie électrique a augmenté de 4,1% au terme des cinq premiers mois de 2022, après +7,3% un an auparavant. Cette amélioration a concerné l’ensemble des segments du secteur, notamment, les ventes de l’énergie de “Très haute, Haute et Moyenne Tension, hors distributeurs” (+6,3%), celles destinées aux distributeurs (+3%) et celles de basse tension (+3,2%).

Par rapport à la même période de 2019, la consommation de l’énergie électrique s’est raffermie de 5,4% à fin mai 2022, après +4,3% à fin mars 2022.