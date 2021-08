La Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech (RADEEMA) a investi depuis 2011, quelque 3,64 milliards de DH (MMDH) dans des projets relatifs à l’approvisionnement en eau potable, à l’électricité et à l’assainissement liquide au niveau de la préfecture de Marrakech.

Ces données ont été communiquées lors de la session ordinaire du Conseil d’Administration de ladite Régie, tenu par vidéoconférence, sous la présidence du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou.

Cet ambitieux programme vise à accompagner la cité ocre, une ville en perpétuel développement, a indiqué à cette occasion, la directrice générale de la RADEEMA, Mme Nadia El Hilali, qui a présenté les réalisations se rapportant à l’année 2020, notamment les comptes, les indicateurs de performances techniques, commerciales et financières ainsi que les investissements réalisés au terme de la première année du Contrat de Programme Etat-RADEEMA (2020-2022), permettant de fournir en continu un service de qualité aux citoyens de Marrakech, tout en anticipant et en accompagnant le développement de la ville.

Durant la période 2016-2020, la RADEEMA a investi environ 1,72 MMDH dont, 235 millions DH (MDH) d’investissement réalisés au titre de l’année 2020 en vue de renforcer et fiabiliser davantage l’infrastructure d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide de Marrakech, de généraliser l’accès à ces services aux populations démunis et de moderniser les moyens de gestion et d’exploitation.

Les principaux projets ont concerné le secteur de l’Eau Potable (48 MDH), avec la poursuite des travaux relatifs à la ceinture Nord-Ouest par la pose de 426 km / DN 800 ainsi que la conduite Ennakhil-Nord par la pose de 3,6 km DN 500 à 900 mm, l’extension du réseau par la pose de 89 km de conduites et la poursuite du programme d’amélioration du rendement.

Il s’agit aussi de l’électricité pour un investissement de l’ordre de 60 MDH avec la poursuite de la réalisation des travaux relatifs au nouveau poste source 225 20KV (67% d’avancement) et l’extension du réseau par la pose de 272 km de câbles dont, 110 km pour le réseau MT et 162 km pour le réseau BT.

S’agissant de l’assainissement liquide, la RADEEMA a investi 127 MDH dans la réalisation des travaux se rapportant à la mise en place d’un collecteur Nord d’un linéaire de 4,1 km, le lancement des travaux de la conduite Charaf par la pose de 2,5 km de conduites, la réhabilitation d’environ 28 km de conduites détériorées / DN 800 à 1000 mm et l’extension et renforcement par la pose de 84 km de réseau.

En parallèle à cette forte dynamique d’investissement, la RADEEMA continue à confirmer son engagement pour la préservation de l’environnement en réduisant les émissions en CO2 d’un volume équivalent à 62000 tonnes et la sauvegarde des ressources hydriques par la mobilisation depuis 2012, de plus de 32 millions de m3 d’eau épurée destinée à l’irrigation des espaces verts.

Dans la même optique, la Régie a mis en œuvre un protocole d’accord pour la valorisation des boues d’épuration séchées comme combustible de substitution dans l’industrie de fabrication du ciment.

La RADEEMA s’est également investi dans la dématérialisation et la digitalisation des procédures notamment, commerciales par le lancement de deux projets phares concernant la lecture intelligente des compteurs, ainsi que la borne Smart Services mise à la disposition des clients comme guichet intelligent et express pour le traitement de leurs demandes.

Ces deux solutions viennent étoffer les solutions e-services déjà déployés « l’@gence en ligne RADEEMA » et « RADEEMA MOBILE ».

Cette dynamique digitale s’ajoute à plusieurs canaux de proximité disponibles 24H24 et 7J/7, dont le Paiement des factures via les applications e-banking des banques partenaires, ainsi que leurs GAB (7 banques), les réclamations et demandes d’information via le centre de relation clientèle, outre le traitement des demandes et accueil clients au niveau des 14 agences commerciales RADEEMA ainsi que le paiement au niveau de plus de 196 espaces services.

Toujours dans une optique d’amélioration continue, la RADEEMA a réussi la certification de son Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI).

Cette distinction vient s’ajouter à celles relatives au Système de Management intégrée (SMI/QSE) ainsi que l’accréditation ISO 17025 du laboratoire RADEEMA d’analyses d’eau potable.

Lors de cette session, le Conseil d’Administration de cette Régie a approuvé les comptes officiels 2020 certifiés par la commissaire aux comptes et a noté avec grande satisfaction l’amélioration des indicateurs de performances techniques, financières, commerciales et de gestion.

Il a également fait part de sa satisfaction de la dynamique d’investissement maintenue par la RADEEMA et ce, en dépit du contexte sanitaire relatif à la pandémie de la Covid-19, permettant ainsi de maintenir la sécurisation de l’alimentation en eau et en électricité et de gérer efficacement le service d’assainissement liquide.