La Royal Air Maroc (RAM) a décidé d’annuler son vol, prévu ce samedi soir, en provenance de Casablanca et à destination de Tel-Aviv, apprend l’InfoMédiaire de source sûre. Ceci, en raison de la nouvelle escalade de violence entre Israéliens et Palestiniens, survenue après le déclenchement d’une offensive militaire surprise du Hamas depuis la bande de Gaza.

Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a diffusé, ce samedi après-midi, un communiqué dans lequel il exprime la profonde préoccupation du Maroc « suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza et condamne les attaques contre les civils d’où qu’ils soient ».

« Le Royaume, qui n’a eu de cesse de mettre en garde contre les répercussions du blocage politique sur la paix dans la région et contre les risques de l’aggravation des tensions qui en résulte, appelle à un arrêt immédiat de tous les actes de violences et à un retour à l’apaisement, tout en évitant toutes les formes d’escalade pouvant saper les chances de la paix dans la région », ajoute la même source.