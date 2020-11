La passagère Aminatou Haidar a été empêchée d’embarquer sur le vol de ce mercredi à destination de Las Palmas parce qu’elle a été testée positive à la Covid-19, a indiqué un communiqué de Royal Air Maroc (RAM).

“Suite à la diffusion sur certains réseaux sociaux d’informations erronées concernant les conditions de vol d’une passagère au nom de Aminatou Haidar, Royal Air Maroc a tenu à préciser que “conformément au protocole de l’état d’urgence sanitaire, la Compagnie Nationale a été saisie par les autorités sanitaires de Laâyoune, en vue de signaler que la passagère en question a été testée positive à la Covid-19”, ajoutant que celle-ci a dès lors été empêchée d’embarquer sur le vol AT1418 de ce mercredi 18 novembre au départ de Laâyoune vers Las Palmas.

Cette coordination entre les autorités sanitaires, les autorités locales et la Compagnie Nationale, vise à préserver la santé des passagers et la sécurité des vols, a souligné la même source, rappelant que conformément aux procédures de RAM et à celles de la quasi-totalité des compagnies aériennes, les personnes positives à la Covid 19 ne peuvent logiquement accéder à un vol et risquer de contaminer la totalité des passagers.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que toute personne contaminée à la Covid-19 se doit d’observer un confinement strict de 14 jours et d’éviter tout contact avec d’autres personnes, a conclu le communiqué.