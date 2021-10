La Tunisie accueille favorablement la résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unies qui a décidé, ce vendredi, de proroger pour une année le mandat de la MINURSO, a annoncé le conseiller du Président de la République tunisienne, Walid Hajjem.

Cette réaction intervient malgré l’abstention de la Tunisie lors de la séance de vote de la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Cité par l’agence « TAP », le responsable a salué la nomination de l’Italo-suédois Staffan de Mistura en tant que nouvel Envoyé personnel pour le Sahara marocain, la qualifiant de « pas important pour faire avancer le processus de règlement politique et créer une dynamique positive pour poursuivre les efforts permettant de parvenir à une solution pacifique et soutenir ses efforts ».

A noter que plusieurs observateurs considèrent que cette déclaration tardive reste vague et molle, et contredit la position constante de la Tunisie sur la question du Sahara marocain depuis l’indépendance, quels que soient les régimes et les présidents.