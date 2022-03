Le conseil de la région Casablanca-Settat a adopté, ce lundi lors de sa session ordinaire de mars tenue à Benslimane, une série de projets de développement à caractère économique, écologique et socio-culturel, pour un investissement global de plus de 2,9 milliards de dirhams (MMDH).

Lors de cette réunion, marquée notamment par la présence du Wali de la Région de Casablanca-Settat, Gouverneur de la Préfecture de Casablanca, Saïd Ahmidouch, et du gouverneur de la préfecture de Benslimane, Samir Elyazidi, les membres du conseil ont adopté les 61 points à l’ordre du jour.

Dans ce cadre, 44 conventions de partenariat et des projets de développement d’une valeur de 2,93 MMDH ont été adopté.

Dans une déclaration, le président du conseil de la région, Abdellatif Maazouz a indiqué que ces projets s’inspirent du programme du développement régional. Il s’agit notamment de l’emploi, l’entreprise, la création, l’investissement et les générations montantes (17 projets pour un cout global de de 283 millions de dirhams (MDH) et une contribution de la région à hauteur de 188,6 MDH.

Six autres projets concernent l’intégration du monde rural pour un budget de 132 MDH et une contribution de la région à hauteur de 63,84 MDH, ajoute M. Maâzouz, ajoutant que l’axe relatif à l’attractivité sociale et culturelle et le cadre de vie dont la santé et l’enseignement concerne 25 projets pour une enveloppe de de 1,43 MMDH dont la contribution de la région qui s’élève 508,5 MDH, alors que le volet lié à la mobilité régionale et les infrastructures porte sur 7 projets pour un budget global de 1,1 MM de dh dont une contribution de la région à hauteur de 334,2 MDH.

Maâzouz a également mis l’accent sur le projet de la la régionalisation avancée qui traduit la volonté royale d’instaurer un développement intégré, soulignant que la région prépare actuellement le projet de développement régional pour la période 2022/2027 qui sera réalisé dans un cadre participatif.

S’agissant du plan régional de l’aménagement du territoire, Maâzouz a expliqué qu’il s’agit d’une feuille de route pour un avenir prometteur de la région en vue d’en faire un modèle au niveau national et international.