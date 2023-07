Le Conseil de la région de Casablanca-Settat a adopté, lundi, à la majorité tous les points à l’ordre du jour de sa session ordinaire de juillet 2023.

Le Conseil, réuni au siège de la préfecture d’Anfa, a notamment examiné et adopté les points relatifs à l’investissement, l’emploi, l’économie et la formation ainsi que la qualification intégrée du monde rural, l’eau et l’environnement, le transport et les infrastructures, les services sociaux (santé, sport, culture et enseignement), le budget et les finances.

Dans ce cadre, le Conseil a examiné et adopté les modifications du PDR (Plan de développement régional) 2022/2027, le transfert de fonds dédiés à l’Agence régionale d’exécution des projets (AREP) au profit de la société de développement régional (SDR) Casa-Settat Développement.

Au cours de cette session, présidée par Abdellatif Maâzouz, président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, en présence du Wali de la région, Said Ahmidouche, du gouverneur de la préfecture de Casa Anfa, Aziz Dadès et des représentants des services extérieurs, le conseil a également reporté l’examen de trois points relatifs à la modification de l’organigramme de la direction du conseil de la région, l’examen et l’approbation des documents définitifs de la société de développement Casa-Baia et la désignation de deux personnes, outre le président du conseil de la région, au sein Conseil d’administration de Casa-Baia.