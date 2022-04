La région de Casablanca-Settat concentrait à fin 2019 30,7% du total des entreprises déclarées, au niveau national, à la DGI, à la CNSS ou à l’OMPIC, soit 175.653 entreprises actives dont 87,6% sont des micro-entreprises ayant un chiffre d’affaires individuel inférieur à 3 millions de dirhams.

Selon un rapport de l’Observatoire Marocain de la TPME, 78% des entreprises de cette région sont concentrées dans la préfecture de Casablanca. Au niveau sectoriel, plus de 48% des entreprises opéraient, en 2019, dans le commerce et la construction, cette proportion étant similaire à celle au plan national. Les TPME employaient plus de 63% de l’effectif déclaré à la CNSS, contre 73,1 % à l’échelle.

Le même rapport, établi sur la base des données arrêtées à fin 2019 et fin 2020 pour l’emploi et qui dresse l’état des lieux du tissu productif de la région de Casablanca-Settat, plus de 88% de ces emplois étant concentrés au niveau de la préfecture de Casablanca.

Dans le cadre de sa mission de production de statistiques et d’indicateurs sur le tiss productif national, l’Observatoire Marocain de la TPME élabore des rapports sur ce tissu al plan régional avec la contribution des CRI.

Il s’agit d’une déclinaison régionale de son rapport annuel réalisé au niveau national, dont l’objectif est de fournir un diagnostic du système productif des différentes régions du Royaume et de mettre à la disposition des acteurs publics, en particulier les CRI, et privés une série d’indicateurs clés de la démographie et de la santé économique et financière des entreprises, notamment les TPME qui constituent une composante importante de l’économie marocaine.