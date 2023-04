La région Casablanca-Settat a compté en 2020 quelque 114.726 entreprises personnes morales actives (EPMA), soit 38,7% au niveau national, générant un chiffre d’affaires de 941,7 milliards de DH (MMDH), soit 58,8% au niveau national, révèle un rapport de l’Observatoire marocain de la TPME pour l’année 2023.

Le rapport, intitulé « Étude sur le tissu entrepreneurial – Région de Casablanca–Settat », indique que le chiffre d’affaires à l’export des EPMA s’est élevé, en 2020, à 144,7 MMDH, représentant près de la moitié (49.2%) du CA au niveau national.

Les EPMA ont créé, dans la même année, une valeur ajoutée estimée à 206,4 MMDH, soit 58,8% au niveau national, ajoute l’étude, qui vise à fournir un diagnostic du système productif de la région Casablanca-Settat et de mettre à la disposition des acteurs publics et privés une série d’indicateurs clés concernant la démographie, la santé économique et financière des entreprises ainsi que les indicateurs sur l’entrepreneuriat féminin.

L’Observatoire marocain des TPME souligne, par ailleurs, que le nombre des EPMA affiliées à la CNSS s’est établi, en 2021, à 95.585 entreprises, déclarant 1.590.617 employés.

Une Entreprise personne morale active est une entreprise ayant déposé une déclaration du résultat fiscal au niveau de la DGI, ou ayant déclaré au moins un salarié auprès de la CNSS, ou ayant déposé un bilan auprès de l’OMPIC au cours de l’année étudiée.