Une plateforme de promotion touristique de la région Fès-Meknès, réalisée en neuf langues, a été lancée lundi, à l’initiative d’un collectif de professionnels du tourisme de la région.

Accessible sur l’adresse (https://destination-fesmeknes.com/), le site internet propose des rubriques distinctes à chacune des neuf préfectures et provinces de la région (Fès, Meknès, Sefrou, Moulay Yaacoub, Taza, Ifrane, Boulemane, El Hajeb) en arabe, tamazight, hébreu, français, anglais, allemand, espagnol, russe et chinois.

D’après ses initiateurs, la plateforme a pour objectif de promouvoir l’hospitalité régionale et découvrir aux visiteurs les innombrables richesses dont regorge la région Fès-Meknès.

Elle propose une recherche rapide par catégorie (transport touristique, auberges et gites, hôtels, agences de voyage, restaurants, guides touristiques, Riads et maisons d’hôte, fermes d’hôte, compagnie aérienne) ou type d’hébergement et restauration. Les coordonnées des guides touristiques référencés dans chaque ville y figurent également.

‘’Ce site contribuera à la promotion touristique de la région Fès-Meknès, à travers un contenu clair et pratique’’, a déclaré à la MAP le président de l’association régionale des restaurateurs, Ahmed Sentissi.

Tout le potentiel de la région est mis en valeur dans cette plateforme qui se veut une contribution à la mise en œuvre de la stratégie de développement du tourisme nationale, a-t-il souligné, mettant l’accent sur l’appui du ministère du tourisme, des délégations préfectorales et provinciales du tourisme et du Conseil régional Fès-Meknès.

Pour Nidal Lahlou, président de l’Association de l’industrie hôtelière (AIH) Meknès-El Hajeb, cette initiative est ‘’la preuve de l’espoir et de la volonté des opérateurs de voir notre économie touristique repartir de plus belle’’.

‘’C’est aussi un appel à tous nos collaborateurs pour nous accompagner dans la reconstruction du produit touristique de notre région, en intégrant l’artisanat, le culturel et l’écologique’’, a-t-il ajouté.

Le groupement associatif derrière cette initiative abrite en son sein plus de 200 professionnels, dont l’objectif est d’’’incarner les valeurs fortes de la région Fès Meknès portant sur l’éthique, la solidarité, le partage, la responsabilité et l’engagement’’.

Il comprend notamment l’AIH Meknès-El Hajeb, l’AIH Fès, l’association régionale des maisons d’hôte, l’association régionale des restaurants, l’association régionale des guides, le conseil préfectoral du tourisme d’Ifrane, l’association des professionnels de Taza et l’association régionale des transporteurs.