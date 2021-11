Le Centre Régional d’Investissement Fès-Meknès (CRI-FM) vient de lancer un appel à manifestation d’Intérêt dans le domaine de la digitalisation de la commercialisation des produits au niveau de la région. Cet appel à projet intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la convention signée, en juin dernier, entre le CRI Fès-Meknès et Glovo Maroc, entreprise spécialisée dans la livraison à domicile, portant sur le lancement d’un programme d’accompagnement des commerçants, des coopératives, des artisans et des traiteurs de la région, indiqué le CRI dans un communiqué.

L’appel à manifestation d’Intérêt est adressé à toutes les personnes physiques ou morales exerçant leurs activités dans la région de Fès-Meknès et n’ayant jamais bénéficié des services Glovo, précise la même source, ajoutant que cette offre concerne principalement les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME), les auto-entrepreneurs et les coopératives disposant d’un agrément de l’Office du Développement de la Coopération (ODCO).

Cet accompagnement permettra aux bénéficiaires de disposer d’une boutique numérique pour la commercialisation de leurs produits et services.

« Qu’ils soient artisans, traiteurs, entrepreneurs, commerçants ou encore producteurs des produits de terroir, les personnes sélectionnées peuvent bénéficier d’un apprentissage sur la mise en place d’une boutique en ligne, de formations sur les techniques de commercialisation sur internet ou de séances de perfectionnement en marketing digital et e-commerce », souligne-t-on de même source.

La convention signée entre le CRI de Fès-Meknès et Glovo Maroc ambitionne de favoriser ‘’la relance socio-économique des écosystèmes des commerçants, des traiteurs et des artisans de la région Fès-Meknès, en leur offrant formation, assistance et accompagnement à la digitalisation et la commercialisation de leurs produits’’.