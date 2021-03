L’Assemblée générale de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Fès-Meknès, réunie récemment, a approuvé une convention de partenariat pour la création d’un fonds régional de soutien aux projets d’investissement industriels dans la région.

Ce fonds, qui aura pour mission d’encourager et soutenir les investissements dans les activités industrielles favorisant la production locale de certains produits importés pour répondre aux besoins des marchés régional et national, sera doté de 55 millions de dirhams (MDH), assurés par le Conseil régional et la CCIS de Fès-Meknès.

La convention de partenariat en question rassemble le ministère de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, la wilaya de la région de Fès-Meknès, le conseil régional, la CCIS et le centre régional d’investissement (CRI).

Le fonds financera, entre autres, les projets relatifs à l’acquisition de machines et équipements industriels, les frais des études techniques et les expertises techniques et la formation des ressources humaines nécessaires.

La convention de partenariat définit les conditions générales pour bénéficier de ce fonds, dont la réalisation du projet dans la région Fès-Meknès, une durée de concrétisation du projet n’excédant pas 24 mois, outre le respect des exigences de la stratégie du ministère de l’industrie et du conseil de la région Fès-Meknès.

selon ses initiateurs, la création de ce fonds régional participe du rôle du conseil régional axé sur le développement économique régional, l’encouragement des investissements et la création des emplois dans la région.