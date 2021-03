– Football : Le club de Palmeiras a remporté la Coupe du Brésil , en battant en finale retour le Grêmio 2-0 (aller: 0-1), dimanche à Sao Paulo, au terme d’une saison au cours de laquelle l’équipe a également décroché la seconde Copa Libertadores de son histoire.

– Tennis : Novak Djokovic a conservé sa position de N.1 mondial en passant sa 311ème semaine au sommet du classement ATP, plus que tous les joueurs avant lui.

– Tennis : Le classement WTA est toujours dominé par l’Australienne Ashleigh Barty , tandis que la Danoise Clara Tauson, titrée dimanche en finale du tournoi de Lyon, fait son entrée dans le top 100 du classement WTA publié ce lundi.

– Football : Toutes les compétitions seront suspendues, jusqu’à nouvel ordre au Sénégal , en raison des manifestations violentes et troubles que connaissent plusieurs régions du pays en protestation contre l’arrestation du député et leader d’un parti de l’opposition, Ousmane Sonko, accusé notamment de viol et de menaces de mort.

– Formule 1 : L’ organisation d’un GP au Portugal a été officialisé, plus précisément à Portimao, le 2 mai, date prévue pour une course dans le calendrier de 2021, ont annoncé le promoteur du championnat et la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

– Football : Le défenseur brésilien Roger Ibanez a prolongé son contrat avec la Roma jusqu’en juin 2025, a annoncé le club italien dans un communiqué.

– Hockey sur glace : La date du Mondial féminin 2020 au Canada, reporté à cette année en raison de la pandémie de coronavirus, a été fixée du 6 au 16 mai 2021 par la Fédération internationale qui attend désormais le feu vert des autorités canadiennes.

– Football : L’international uruguayen de la Juventus, Rodrigo Bentancur, a été testé positif au Covid-19 , ont annoncé les champions en titre italiens.

– Football américain : Le quarterback vétéran Ben Roethlisberger, 39 ans, deux fois vainqueur du Super Bowl avec Pittsburgh, a prolongé pour une année supplémentaire avec les Steelers dont il mènera l’attaque lors de la saison 2021 devant débuter en septembre.