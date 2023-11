L’Institut royal des études stratégiques (IRES) a réalisé, en partenariat avec Reputation Lab, cabinet international spécialisé dans le « Nation Branding », la neuvième édition de l’enquête sur la réputation du Maroc dans le monde. Cette enquête a été menée entre mars et avril 2023.

On apprend ainsi que les pays dans lesquels la réputation du Maroc a été appréciée en 2023 sont au nombre de 26 contre 18 en 2015.

Il s’agit, en Afrique, de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Egypte, du Kenya et du Nigeria, en Europe, de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas, du Royaume Uni et de la Suède, en Amérique, du Brésil, du Canada, du Chili, des Etats-Unis d’Amérique et du Mexique, au Moyen Orient, de la Turquie et d’Israël, en Asie et Océanie, de l’Australie, de la Chine, de la Corée du Sud, de l’Inde, du Japon et de la Russie.

« Le Royaume occupe, en 2023, au titre de la réputation auprès des pays du G7+la Russie, la 34e place parmi les 60 pays ayant le PIB le plus élevé. Il jouit, toujours, comme pour les années passées, d’une image internationale globalement positive », fait-on savoir.

Et de préciser que « la réputation du Royaume dans les pays du G7+la Russie est équivalente, en 2023, à celle du Pérou. Elle est meilleure que celle des Etats-Unis, de l’Argentine et des BRICS ainsi que de la réputation de l’ensemble des pays africains et ceux du monde arabe ».

Les atouts du Maroc en termes de réputation externe résident dans les dimensions « Qualité de vie » et « Facteur humain ». En particulier, les attributs « Population aimable et sympathique », « Environnement naturel », « Loisirs et distractions », « Style de vie attractif » et « Sécurité » constituent toujours des forces de la réputation du Royaume, indiquent les initiateurs de cette enquête.

A l’inverse, les évaluations demeurent moins favorables en général pour les attributs inhérents aux dimensions « Ethique et responsabilité », « Qualité institutionnelle » et « Niveau de Développement ».

Verdict: une résilience globale, mais des défis à relever. L’indice de réputation externe du Royaume ne fait pas exception à la tendance générale baissière, mais il reste en léger repli de 0,7 point par rapport à 2022.

Quant à l’opinion des Marocains eux-mêmes sur leur pays, l’indice de réputation atteint 61,1 points, en repli de 2,3 points après le pic de 2022. Malgré ce tassement, le niveau reste élevé, traduisant une confiance des citoyens dans la nation.