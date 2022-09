La Société Centrale de Réassurance (SCR), filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), a conclu un partenariat stratégique avec le Groupe Américain « American International Group » (AIG), tous deux membres de la communauté CFC respectivement depuis 2018 et 2014.

Ensemble, SCR et AIG ont démontré une mutualisation de leur capacité à offrir des nouveaux produits d’assurance et à optimiser au maximum les capacités en Réassurance pour les besoins des Compagnies opérant en Afrique de l’Ouest.

En effet, le partenariat vise la promotion de la Souscription des nouvelles Branches d’Assurance au niveau des pays de l’Afrique de l’Ouest et aussi à rendre plus agile l’Offre en Réassurance au niveau du continent en proposant des solutions communes basées sur la synergie et la qualité des services.

Ce partenariat a vu le jour suite à la tenue d’ateliers de haut niveau animés par CFC Authority et visant à stimuler l’émergence d’une véritable synergie communautaire entre les membres de la place financière.

Lors de son allocution, Youssef Fassi Fihri, Directeur Général de la SCR a déclaré que : « Ce partenariat stratégique aura un impact positif sur l’offre en Réassurance au niveau du Continent Africain et il fera évoluer, sans doute, les taux de pénétration de certains produits de niche »