Le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara et la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui ont procédé, mercredi, à l’inauguration de l’échangeur et de la pénétrante de Lixus au niveau de l’autoroute Tanger-Rabat, dans la province de Larache.







La cérémonie d’inauguration de ce projet réalisé par la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), s’est déroulée en présence du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, de la présidente du Directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, Dounia Ben Abbas Tâarji, du gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine et du directeur général d’ADM, Anouar Benazzouz.





L’échangeur de Lixus est très important, non seulement pour la station balnéaire Lixus, mais également pour la population de Larache, a indiqué Amara dans une déclaration à la presse, faisant savoir que cet échangeur est caractérisé par sa complexité technique, qui a pu être dépassée grâce aux efforts d’ADM.







Le ministre a, dans ce sens, souligné l’importance de cet échangeur, souhaitant que son démarrage puisse donner un punch pour l’activité touristique, que ce soit auprès des touristes étrangers ou des touristes nationaux.





Ce projet, qui vise à assurer un accès direct à la station balnéaire Lixus ainsi qu’un deuxième accès pour desservir le nord de la ville de Larache, a été exécuté dans une durée de 32 mois et a nécessité un investissement de 150 millions de dirhams.







Il a été réalisé dans le cadre d’une convention entre le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) et le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale représenté par la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT).





Cette nouvelle infrastructure est composée essentiellement d’un passage supérieur, de cinq ouvrages d’arts dont un viaduc à poutres précontraintes, une pénétrante en 2×2 voies sur un linéaire d’environ 1,6 Km, 3 km de bretelles et d’accès et une gare de péage d’une capacité de 15000 véhicules/jour.







A travers ce projet, ADM continue à développer le réseau autoroutier national et à accompagner le tourisme national en améliorant l’accès et l’accessibilité aux zones touristiques.