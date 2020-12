Exotique, pittoresque, historique, gastronomique et

culturelle, Marrakech ne cesse d’attirer les voyageurs du monde entier.

Située au cœur de la Médina et à proximité des

Tombeaux Saadiens, du Palais de la Bahia ou encore de la place Djemmaa El Fna, La Sultana

Marrakech accueille ses hôtes dans une oasis de tranquillité au cœur de la Kasbah.

Dans ce petit coin de paradis bâti sur 5 riads, La Sultana Marrakech met en avant l’art de vivre marocain, réunissant avec harmonie toute la richesse de l’art , de la tradition, de l’hospitalité et de l’architecture du Maroc. Du bâtiment principal jusqu’au patio, en passant par les 28 chambres et suites, bois précieux, mobilier de style et couleurs chatoyantes confèrent à ce Riad une expérience luxueuse, élégante et unique.

Non loin des patios fleuris, l’architecture orientale se poursui mt autour de la piscine chauffée, dont les jardins accueillent « La Table de La Sultana ». Ce restaurant réputé pour sa cuisine gastronomique, propose une sélection de plats inspirés par la cuisine française et marocaine.

Prendre le temps de déjeuner à « La Table du Souk », siroter un délicieux cocktail-maison à « l’Odet te Bar » ou explorer le patrimoine gastronomique marocain dans des ateliers de cuisine aménagés en plein air , sont autant de moments inoubliables que La Sultana offre à ses hôtes qui ne manqueront pas d’admirer une vue à 360° sur la ville et les montagnes de l’Atlas dans un autre hot spot de l’établissement. En effet La Sultana peut s’enorgueillir de posséder l’une des plus grandes terrasses panoramiques de la Médina.