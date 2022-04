La World Surf League (WSL) Europe vient d’annoncer le calendrier de la saison 2022 des Junior Qualifying Series (JQS), composée d’évènements pour les 20 ans et moins dans quatre pays et six destinations, dont le Maroc, entre mai et octobre.

La première étape du calendrier se déroulera sur la plage d’Ain Diab à Casablanca du 4 au 8 mai prochain pour le Junior Pro Morocco Mall. Les futures stars du surf comme le Français Kauli Vaast et l’Espagnol Janire Gonzalez Etxabarri seront les têtes d’affiche d’une compétition qui compte déjà plus de 160 inscrits, hommes et femmes confondus, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

A noter que 15 Marocains et 3 Marocaines vont participer à cette compétition et auront ainsi l’opportunité de montrer tout leur potentiel.