L’Observatoire marocain de la coopération Sud-Sud (OMCSS) a été lancé, samedi à Laâyoune, avec pour objectif d’étudier et d’analyser l’action diplomatique marocaine à l’égard des pays africains.

Lancé à l’occasion de la 2ème édition du colloque sur « L’effectivité des droits de l’Homme et enjeux de développement post-Covid: contexte national, régional et international », cette structure constituera l’un des mécanismes de l’Organisation de la Paix pour la Tolérance, la Démocratie et les Droits de l’Homme à Laâyoune, permettant d’analyser et suivre les pistes de la diplomatie marocaine, qui a connu un fort dynamisme au niveau du continent, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

L’Observatoire, dont le lancement coïncide avec le 74ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, tend également à soutenir et à renforcer la coopération Sud-Sud, à travers l’organisation de conférences scientifiques, d’universités saisonnières et de symposiums nationaux, régionaux et internationaux ayant trait aux défis et questions d’actualité.

Il a aussi pour objectif d’adopter la diplomatie parallèle et universitaire comme levier de la coopération Sud-Sud, et ce pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume à l’échelle régionale et internationale, mener des études et publier des rapports thématiques sur l’état de la coopération Sud-Sud, partager les meilleures pratiques et échanger les expertises et les données dans les différents domaines de coopération.

Les travaux et actions de l’Observatoire seront menés par un groupe d’experts, composé de chercheurs, de consultants, d’universitaires et de doctorants, ainsi que des élus locaux.

Son engagement en matière de coopération Sud- Sud s’inscrit dans le cadre d’une stratégie maroco-africaine centrée sur le renforcement des capacités en matière du développement humain, agissant en faveur de la concrétisation des projets de recherche au profit du continent, selon des approches multidimensionnelles qui concernent les aspects diplomatiques, culturels, scientifiques et économiques.

Cet Observatoire a été lancé lors d’un colloque tenu à la ville de Laâyoune, à l’initiative de l’Organisation de la paix et la tolérance pour la démocratie et les droits de l’Homme à Laâyoune, en partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme et la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES)-Agdal -Rabat, la wilaya de la région et le Conseil régional.