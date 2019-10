Le démarrage de la Cité des métiers et des compétences (CMC) dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra aura lieu en septembre 2021, a annoncé mardi la directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha. Le terrain sur lequel sera bâti cette cité a déjà été retenu et les travaux de construction débuteront en avril 2020, a affirmé Mme Tricha qui intervenait lors d’un workshop régional à Laâyoune destiné à la présentation de la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle.



L’offre de formation, qui sera dispensée dans cette cité faisant partie des 12 CMC qui seront installées progressivement chacune dans une région du Royaume, s’articulera autour de 6 pôles d’activités économiques porteurs d’opportunités d’emploi et accueillera 2 000 stagiaires. Ces pôles concernent les pêches maritimes, le transport et logistique, le numérique et l’offshoring, outre les métiers de la santé, l’artisanat, la gestion et le management, a-t-elle précisé.

…Et le trafic aérien grimpe fortement

Le trafic des passagers au niveau de l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune a augmenté de 11,68% durant les huit premiers mois de 2019 par rapport à la même période de l’année précédente, selon des données fournies par l’Office national des aéroports (ONDA). Le nombre de passagers ayant transité par cette structure aéroportuaire a atteint 164.717 à fin août, contre 147.495 voyageurs durant les huit premiers mois de 2018, précise la même source. L’aéroport s’est adjugé 0,99% du volume de trafic enregistré au cours de la période janvier-août au niveau des différents aéroports du Royaume, se plaçant ainsi à la 10e place à l’échelle nationale. Pour le seul mois d’août 2019, quelque 22.887 voyageurs ont utilisé l’aéroport de Laâyoune, contre 20.087 passagers au cours de la même période de l’année précédente, soit une hausse de 13,94%.