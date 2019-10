MIE Group, organisateur de la China Trade Week (CTW), a annoncé la tenue de la 1ère édition de l’African Technology Show (AFTS) en parallèle avec la 3ème édition du CTW Morocco à la Foire internationale de Casablanca du 16 au 18 décembre 2019.



« Le fait d’avoir deux salons sous un même toit est une attestation à la croissance du marché et constitue un saut quantique pour notre marque. Les exposants bénéficieront d’un plus grand nombre de visiteurs et d’une plus grande couverture médiatique, ce qui se traduira par plus d’opportunités d’affaires, » a affirmé Zahoor Ahmed, VP Stratégies et Partenariats de de MIE Group, ajoutant que, « en sus des conférences traitant des sujets pertinents dans les secteurs de la finance, export et import, CTW Maroc 2019 offre un réseau plein d’opportunités ».