Dans le cadre de la diversification de son tour de table, RMK Holding, groupe technologique opérant à échelle nationale et internationale à travers ses filiales M2M Group et NAPS, accueille dans son capital des actionnaires institutionnels d’envergure :

• Retail Holding et sa filiale Groupe Label’Vie, acteurs de référence dans le secteur de la grande distribution alimentaire et moderne au Maroc et en Afrique, et Renate Investment Management, holding d’investissement dotée d’un tour de table constitué de family offices et d’investisseurs institutionnels de premier rang, en l’occurrence le Groupe Holmarcom, Aljia Capital (Holding appartenant à la famille Alj) et Soyapar SA.

Le nouveau tour de table s’est concrétisé par des prises de participation au capital de RMK Holding à hauteur de 4% pour Retail Holding, 4% pour sa filiale Groupe Label’Vie et 6,16% pour Renate Investment Management.

Et avec la réalisation de ces partenariats capitalistiques, RMK Holding consolide ainsi davantage son business model et poursuit son programme de croissance visant à renforcer les positions de ses filiales sur les marchés de la digitalisation et à accélérer leur développement, au Maroc et à l’international.