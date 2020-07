Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE: BIO and BIOb), un leader mondial de la recherche en sciences de la vie et des produits de diagnostic clinique, accélère la production de son test Platelia SARS-CoV-2 Total Ab, un test de dosage immunologique sanguin permettant de déterminer si un individu a développé des anticorps contre le SARS-CoV-2, le virus associé à la maladie COVID-19.

Bio-Rad a lancé la commercialisation du test fin avril, qui fut le premier test sérologique à recevoir l’autorisation d’urgence de mise sur le marché auprès de la Food and Drug Administration Américaine (FDA). Le test SARS-CoV-2 de Bio-Rad est également marqué CE pour l’Europe, et, après validation par le CNR, Centre National de Référence français, répertorié parmi les tests sérologiques homologués par le gouvernement français pour la détection du SARS-CoV-2.

Le test SARS-CoV-2 Total Ab de Bio-Rad peut aider les cliniciens à identifier si un individu a été infecté par le SARS-CoV-2 et a donc développé une réponse immunitaire contre le virus. Le test détecte les 3 types d’anticorps : IgG, IgM et IgA, une approche qui semble être plus sensible que les tests contre un seul type d’immunoglobuline (1). L’évaluation clinique du test SARS-CoV-2 Total Ab a démontré une spécificité diagnostique de plus de 99 % et une sensibilité diagnostique de 100 %(test de 50 patients avec 127 échantillons plus de 8 jours après l’apparition des symptômes). Les tests de réactivité croisée ont démontré une spécificité de 100 % sans aucune réactivité contre d’autres échantillons interférents, y compris les coronavirus non-CoV-2.

Des tests d’anticorps à large spectre peuvent fournir une image plus complète des taux d’infection et d’immunité afin d’aider, à travers le monde, les autorités de santé publique dans leurs décisions de lever les ordonnances de confinement et l’amélioration de la gestion d’une potentielle nouvelle vague de COVID-19.

« Nous sommes heureux d’avoir développé notre test SARS-CoV-2 Total Ab pour étayer le diagnostic du COVID-19 et pour dépister les populations. », a déclaré Jean-François Mouscadet, PhD, Associate VP, Diagnostic Clinique de Bio-Rad, Europe « L’approche par les anticorps totaux permet la détection des anticorps chez la majorité des patients 8 jours après l’apparition des symptômes, contrairement à une approche par les IgG uniquement. » a-t-il déclaré.

Le test SARS-CoV-2 Total Ab a été conçu pour être utilisé manuellement ou sur une plateforme d’immunoessais automatisée, telle que le système EVOLIS de Bio-Rad, qui offre un traitement à haut débit et une traçabilité des échantillons.

Bio-Rad propose une large gamme de produits destinés à soutenir le dépistage diagnostique de la COVID-19, la confirmation des résultats des tests, la surveillance et la recherche ainsi que le développement de thérapies/vaccins.

Des tests moléculaires utilisant la PCR en temps réel ou la PCR numérique en gouttelettes aux tests immunologiques, notre gamme de solutions offre chacune dans sa catégorie d’excellentes performances.