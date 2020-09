L’Agence de Développement du Digital (ADD) et l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C), ont récemment signé une convention de partenariat pour renforcer davantage leur coopération dans le domaine de la transformation digitale, indiquent les deux institutions dans un communiqué conjoint.

La signature de cette convention intervient suite à un ensemble de réalisations réussies dans le domaine de la digitalisation et la mutualisation des efforts, comme la mise en service pour l’UH2C du parapheur électronique, du bureau d’ordre digital et de la plateforme digitale pour la télé-inscription, ajoute le communiqué, soulignant qu’elle a pour objectif de définir les conditions et modalités de partenariat entre les Parties pour développer et promouvoir l’administration et la culture digitale ainsi que l’incitation à l’entreprenariat et l’innovation dans le domaine du digital.

Les deux entités ambitionnent ainsi de mutualiser leurs efforts et de créer des synergies et des convergences en vue de mettre en œuvre les actions inscrites dans la convention de coopération portant sur la gouvernance, l’innovation en Formation et la recherche, l’insertion des lauréats dans le marché de l’emploi, l’inclusion sociale et l’internationalisation.

A travers la conclusion de ce partenariat, le DG de l’ADD, Mohammed Drissi Melyani et la présidente de l’UH2C Aawatif Hayar s’engagent à faire de ce partenariat une expérience pilote réussie en matière d’accompagnement et de transformation digitale de l’Université marocaine, et aussi à mettre en place les mécanismes nécessaires visant un meilleur positionnement pour renforcer l’écosystème national digital et faire face aux évolutions technologiques et aux défis économiques et sociaux.

L’ADD est un établissement public stratégique doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission principale de mettre en œuvre la stratégie de l’Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens.

Quant à l’Université Hassan II de Casablanca, elle est engagée dans une dynamique traduisant l’ambition de s’inscrire dans la voie de l’excellence de la formation, de la recherche scientifique et de l’innovation, et de renforcer sa visibilité nationale et internationale dans une approche écologique et inclusive.