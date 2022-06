L’aéroport Mohammed V de Casablanca figure dans le Top 5 des aéroports « les plus améliorés » au monde, selon le classement 2022 des World Airport Awards, établi par l’organisation internationale de notation du transport aérien « Skytrax ».

Le classement des aéroports les plus améliorés au monde reflète l’amélioration de la qualité d’un aéroport dans l’ensemble du programme Airport Awards, selon Skytrax qui réalise depuis 1989 des évaluations de compagnies aériennes et d’aéroports à travers le monde.

Il analyse l’évolution d’un aéroport dans la notation globale et les améliorations des performances dans de nombreuses catégories pour identifier les aéroports les plus améliorés au cours des 12 derniers mois.

Dans une déclaration, Abdelhak Mazour, directeur de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, indique que « cette performance est le fruit du travail quotidien de nos équipes opérationnelles et de tous nos partenaires pour servir au mieux nos clients, passagers et compagnies aériennes ».

« Nous érigeons l’amélioration de l’accueil et de la qualité de service ainsi que le souci sanitaire en priorité absolue. Cet état d’esprit «centré client» imprègne toutes nos actions au quotidien : de l’adoption de la démarche lean sigma pour fluidifier le parcours des passagers, à la modernisation des équipements et mobiliers pour améliorer le confort et faciliter l’orientation à l’intérieur de l’aéroport, en passant par la disponibilité de nos équipes pour informer et assister les passagers », explique Mazour.

Et d’ajouter que « nous continuerons à redoubler d’efforts quotidiennement pour améliorer continuellement la qualité de service, l’hospitalité et l’ambiance générale dans nos terminaux ».

Dans le classement 2022 des aéroports les plus améliorés au monde de Skytrax, l’aéroport de Riyad en Arabie Saoudite occupe la 1ère position, devançant les aéroports de LaGuardia de New York (Etats-Unis), de Dammam (Arabie Saoudite), de Seattle-Tacoma (Etats-Unis) et l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Les World Airport Awards de Skytrax sont les distinctions les plus prestigieuses pour l’industrie aéroportuaire. Ils sont décernés grâce à la plus grande enquête annuelle mondiale sur la satisfaction de clients d’aéroports.