La démarche Lean Six Sigma (LSS) de reengineering des processus, qui permettra l’amélioration continue de la qualité des services et de la satisfaction du client à l’aéroport international Mohammed V, a été lancée ce mardi à Casablanca.

Lancée lors d’une réunion présidée par la Directrice générale de l’ONDA, Habiba Laklalech, en présence des représentants des partenaires aéroportuaires impliqués dans la chaîne de valeur du passager, cette démarche est une combinaison de deux méthodes, Lean et Six Sigma, explique un communiqué de l’Office nationale des aéroports.

Il s’agit de la fusion de deux démarches qui relient les notions de productivité (le Lean) et de qualité (le Six Sigma), et qui permettront d’éliminer les pertes de temps et les activités inutiles à chaque étape du processus pour réduire au final les délais de traitement et améliorer la qualité de service tout en optimisant l’emploi des ressources, précise le communiqué.

Elle concernera dans un premier temps le processus « arrivées internationales », l’objectif attendu est de réduire de 20% le temps de séjour du passager dans cette zone et la variabilité du processus.

Le déploiement de cette démarche se fera avant la saison estivale et notamment l’opération Marhaba 2022, souligne l’ONDA, ajoutant qu’elle sera généralisée ultérieurement, sur la globalité des circuits de traitement des passagers, départ et transit ainsi qu’aux autres aéroports du Maroc.

Intervenant lors de cette réunion, Laklalech a rappelé que les objectifs de la démarche LSS découlent de ceux du Nouveau Modèle de Développement, soulignant que la position géographique unique du Hub de Casablanca confèrent à l’aéroport Mohammed V des atouts qui lui permettent de se positionner parmi les meilleurs aéroports du monde.

Cette démarche « permettra de faire figurer l’aéroport Mohammed V parmi le top 100 des meilleurs aéroports du monde », s’est réjouie Mme Laklalech.