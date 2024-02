L’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE) a annoncé, jeudi, la mise en ligne de son site institutionnel « www.angspe.ma » qui se veut une nouvelle vitrine numérique pour le secteur public.

« L’ANGSPE met à la disposition de ses publics un portail électronique en langues arabe, française, et bientôt anglaise, avec le double objectif de favoriser l’accès à l’information pour le plus grand nombre tout en nourrissant de façon continue son écosystème en général et les 57 EEP (Établissements et Entreprises Publics) de son portefeuille en particulier », indique un communiqué de l’Agence.

Ce nouveau portail incarne la détermination de l’ANGSPE à promouvoir une gestion du secteur public exemplaire, à travers des efforts continus en matière de transparence, d’efficacité et d’expertise.

Il met en lumière les principes qui guident l’Agence nationale, tout en offrant une information détaillée sur les différents projets et les réalisations en collaboration avec les EEP.

L’ANGSPE a pour mission de veiller aux intérêts patrimoniaux de l’État actionnaire, de gérer ses participations et d’assurer le suivi et l’appréciation des performances de 57 EEP. La contribution de l’Agence à la réforme du secteur public inclut le dimensionnement du secteur, l’encadrement de son élargissement, le renforcement de ses capacités, ainsi que la modernisation de sa gouvernance, de sa performance et de son contrôle.