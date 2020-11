Selon le président de la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI), Abdelmounim El Eulj, le secteur agro-industriel demeure un secteur clé pour l’économie marocaine en termes de sécurité alimentaire, de croissance et de commerce extérieur.

Il contribue aujourd’hui à plus de 27% du PIB du Royaume et regroupe environ 27% de l’ensemble des unités industrielles, soit 2.000 entreprises.



Le secteur a contribué à la création de plus de 83.000 emplois entre 2014 et 2019 et les exportations du secteur ont évolué entre 2014 et 2019 de plus de 38%, ce qui démontre la grande dynamique de cette industrie.