L’Agropole compte parmi les projets structurants que connaît la région Béni Mellal-Khénifra. Troisième du genre après celles de Meknès et de Berkane, l’Agropole de Béni Mellal aura un impact Socio-économique certain à travers la valorisation des productions agricoles aussi importantes et diversifiées de la région dans un objectif de création des richesses, d’emploi et de la valeur ajoutée.

Selon les données de l’ORMVAT, ce projet contribuera à drainer des investissements très importants dans les filières agricoles et agro-alimentaires qui dépassent 3 milliards de Dirhams et permettra de générer 5.000 emplois directs et 3.000 emplois indirects dans une région agricole par excellence qui dispose d’une superficie agricole d’environ 1 million d’hectares et d’une superficie irriguée de 200.000 ha, soit 14% de la superficie irriguée nationale.

En effet ce projet phare au niveau de la région sera réalisé sur une superficie totale de 208 Ha dans la commune rurale d’Ouled M’Barek pour un montant d’investissement de 920 Millions de DH et comprend 6 pôles intégrés à savoir, Pôle de l’industrie, Pôle du commerce, pôle de commercialisation, le pôle de logistique, le pôle des services ainsi que le qualipôle qui sera réalisé par le Ministère de l’Agriculture sur une superficie de 2,63 Ha avec un montant d’investissement de 71,5 millions de Dhs.

Le qualipôle est constitué de trois laboratoires de la nouvelle génération à savoir le Laboratoire de l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE), le Laboratoire de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) ainsi que le Laboratoire de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).

Ce pôle abrite également un centre d’accueil pour l’organisation des séminaires et conférences d’une capacité de 200 personnes en plus d’un pavillon pour l’hébergement et la restauration des visiteurs et des stagiaires.

Ainsi, l’Agropole de Beni Mellal vise en premier lieu la valorisation des productions agricoles pour les filières phares de la région Béni Mellal-Khénifra à travers la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

Dans ce cadre, les personnes souhaitant investir dans ce pole peuvent bénéficier d’une aide à hauteur de 50% du prix de l’acquisition de terrains au niveau de la plateforme industrielle intégrée “Agropole Béni Mellal”. Ce fonds baptisé “Fonds régional d’appui à l’investissement” a pour objectifs d’améliorer l’attractivité de l’agropole et d’encourager les investissements agro-industriels nécessaires pour la valorisation des potentialités agricoles de la région, en accordant une subvention à l’acquisition du foncier.

La gestion du fonds a été confiée au CRI de Béni Mellal-Khénifra suite à un protocole d’accord conformément à l’article 7 de la loi 47-18 relative à la réforme des Centres Régionaux d’Investissement et la création des Commissions Régionales Unifiées d’Investissement.

Pour rappel, la Commission Régionale Unifiée d’Investissement Béni Mellal-Khénifra a traité depuis son démarrage en décembre 2019 pas moins de 220 dossiers d’investissement. Elle a approuvé 143 projets d’un investissement global de 10,2 milliards de dirhams. Ces projets devraient générer plus de 6.500 emplois.

Le délai moyen de traitement des dossiers d’investissement par la CRUI de la Région est de 10 jours, sachant que le délai maximum fixé par la loi 47-18 est de 30 jours.

A noter que la 1ère subvention débloquée dans le cadre de ce Fonds, concerne la mise en place d’une unité de fabrication de carton d’emballage d’un montant d’investissement de 29 millions de dirhams. Ce projet va permettre la création de 110 emplois.