Les membres de l’ambassade du Maroc en Ukraine ont été déployés dans la ville de Lviv depuis le 1-er mars, afin de prêter assistance aux citoyens marocains sur le territoire ukrainien, dans le cadre des efforts déployés depuis le déclenchement de la crise entre l’Ukraine et la Russie.





Plusieurs actions ont été menées dans ce cadre depuis le 1-er mars, apprend-on auprès de l’ambassade du Maroc en Ukraine, qui affirme maintenir un contact permanent avec la cellule de crise établie au sein du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains de l’Étranger, dans le but de coordonner les actions à mener et signaler les difficultés rencontrées par les citoyens marocains du côté des pays limitrophes, la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie et la Hongrie.

La représentation diplomatique note que Faouz El Achabi, ambassadrice du Maroc en Ukraine a tenu une réunion avec le représentant du ministère des Affaires étrangères à Lviv ainsi que le représentant de la sécurité et des frontières.

Lors de ces rencontres, tenues en concertation avec les responsables ukrainiens, Mme El Achabi a fait part des obstacles rencontrés par les Marocains, appelant à leur faciliter les démarches pour pouvoir quitter l’Ukraine dans de bonnes conditions.

Plusieurs actions d’assistance ont été menées en faveur des Marocains d’Ukraine, précise l’ambassade marocaine, citant notamment, dans ce cadre, la mobilisation régulière au niveau des quatre postes frontaliers avec la Pologne, afin d’orienter les citoyens marocains vers les postes les moins saturés et l’assistance médicale apportée le 3 mars 2022 à un étudiant marocain avant de quitter le territoire ukrainien.

L’ambassade souligne également qu’elle suit de très près la situation des ressortissants marocains se trouvant dans les villes de Soumy, Kharkiv, Kherson et Marioupol, et les informe régulièrement des démarches entreprises par les autorités marocaines pour débloquer leur situation.

Des milliers de ressortissants ont pu bénéficier de l’assistance des membres de l’Ambassade afin de quitter l’Ukraine. Dans ce sens, plus de 150 Laisser-passer ont été délivrés depuis l’installation de l’Ambassade à Lviv, dont quatre délivrés ce vendredi à une famille avec un enfant en bas âge, précise la même source.

L’ambassade indique également qu’elle a réglé le blocage suscité par le refus de certains Laissez-passer électroniques au niveau de certains postes frontaliers et résolu, avec l’aide de représentants de la communauté marocaine en Ukraine, la situation de quatre Marocains emprisonnés, suite à son intervention auprès des autorités ukrainiennes.

L’Ambassade coordonne actuellement avec Moscou au sujet de deux Marocains inconnus dans les fichiers de l’Ambassade. A cet effet, une rencontre d’urgence pourrait avoir lieu ce vendredi avec les autorités ukrainiennes à Lviv.