PPG (groupe coté à la Bourse de New York NYSE : PPG) a annoncé le démarrage de sa nouvelle usine à Tanger, au Maroc, destinée à produire des revêtements de mastic pour la production locale de véhicules. L’usine est la première installation de ce genre pour la compagnie en Afrique, et devra fournir les matériaux nécessaires pour les véhicules Dacia, une marque du Groupe Renault, produits à Tanger et Casablanca.

« Le démarrage de cette usine marque une étape importante pour l’amélioration de l’approvisionnement local afin de soutenir les fabricants de véhicules d’origine (OEM) au Maroc », a déclaré Roald Johannsen, Vice-Président de PPG, revêtements automobiles, pour la région d’Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Le Royaume a toujours été l’un des principaux pays africains à la croissance rapide dans l’industrie automobile. La production de véhicules est censée augmenter considérablement, avec l’ajout projeté de deux autres sites de production d’ici 2030. »

Le think thank marocain Policy Center For The New South estime que la capacité de production du Maroc est passée de 100.000 véhicules en 2000 à environ 400.000 en 2019, et devrait atteindre 700.000 unités par an à l’horizon 2023.

L’usine PPG à Tanger produira des produits d’étanchéité qui permettront une plus grande flexibilité dans la conception et la fabrication des véhicules. De même, la compagnie envisage la production locale de technologies supplémentaires d’adhésifs, de mastics et de revêtements pour soutenir les constructeurs automobiles qui augmentent leur capacité de production au Maroc.

PPG continue de faire progresser le développement de ses adhésifs et mastics automobiles pour permettre aux constructeurs automobiles d’atteindre leurs objectifs, dont la mobilité électrique, la légèreté, la durabilité et la réduction du niveau de bruit et vibration.

« Ce nouvel investissement reflète notre engagement à soutenir nos clients et à développer nos opérations dans des régions prêtes pour la croissance », a déclaré Johannsen. « Chaque jour, nous travaillons avec nos clients pour créer une valeur mutuelle et des solutions techniques qui font la différence. »