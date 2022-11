Les travaux de la 1 ère Conférence africaine sur la réduction des risques en santé, qui se tient du 16 au 18 novembre à Marrakech, ont démarré, mercredi, avec un message du Souverain qui a mis l’accent sur la priorité de la santé du citoyen africain qui doit être inscrite dans toute coopération Sud-Sud grâce à une nouvelle approche géostratégique qui s’articule autour des notions de solidarité, de coopération et d’intérêt commun.

« Ce message royal s’adresse à tout le continent africain pour partager l’expertise et le savoir-faire du Maroc dans le domaine de la santé, notamment la généralisation de l’assurance maladie obligatoire, le soutien et la protection sociale. Ainsi, cet événement s’est donné pour objectif d’élaborer une charte africaine de la santé », a déclaré le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Pour sa part, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a affirmé que cette conférence est la première du genre au niveau international avec une portée politique dans le domaine de la santé et qui appelle le continent africain à travailler main dans la main pour garantir la souveraineté sanitaire, surtout dans ce contexte difficile.

Le ministre a souligné par ailleurs que : « La question des risques de santé ne dépend pas d’un seul secteur, qui est la santé, ni d’un seul pays. C’est une question intersectorielle et

multilatérale, d’où l’importance de travailler ensemble dans un réseau panafricain pour aboutir éventuellement à des stratégies visant à réduire les risques sanitaires ».

En outre, « l’organisation de cette conférence s’inscrit dans le cadre de la dynamique du

système de santé mondiale et du besoin croissant de procéder à une réforme de ce dernier,

suite à l’impact de la pandémie COVID-19, dans une optique d’anticipation des crises et de

gestion des risques. Le Maroc a entamé l’adoption des stratégies et des projets concernant la refonte du système de santé national afin d’assurer une mise en place efficace du chantier Royal portant sur généralisation de la protection sociale », apprend-on d’un communiqué.

« Cet événement d’envergure internationale vise à créer une plateforme africaine d’échange enrichissant dans le domaine de la santé publique et de la prévention des risques en se basant sur l’expérience des différents pays et les points de vue des experts nationaux et internationaux, afin de partager l’expérience et les compétences marocaines, permettant ainsi de déterminer les meilleures pratiques au niveau de la gouvernance et de faire face aux défis budgétaires et de durabilité financière dans le secteur de la santé », fait-on savoir.

« Les participants de cette manifestation souhaitent tirer des recommandations pertinentes

basées sur l’adoption des politiques et des stratégies de réduction des risques sanitaires à

travers l’amélioration des systèmes de prévention, le changement des modes de consommation et la promotion d’un mode de vie sain », précise le communiqué.

Il est à noter que le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale a mis en place depuis 2015 des plans de riposte contre les cas d’urgence sanitaire potentiels au niveau international, et ce, suite aux recommandations du système de santé international 2015 (RSI 2005) instauré par l’Organisation Mondiale de la Santé. Ce dernier, appelle les différents pays à préparer des stratégies de riposte incluant les plans de communication et de mobilisation sociale afin de sensibiliser les citoyens sur des risques sanitaires et les informer des mesures prise par les autorités sanitaire pour contenir les risques et prévenir son impact suivant les pratiques bonnes politique de chaque et adéquates à l’environnement sociopolitique de chaque pays.