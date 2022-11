SOMACA, a célébré le mercredi 16 novembre, la sortie de son 1.000.000ème véhicule

produit depuis 2005, année où le Renault Group est devenu actionnaire majoritaire de

l’usine. Les véhicules de la marque DACIA fabriqués à SOMACA (Logan, Sandero Stepway, Sandero Streetway) arboreront désormais la nouvelle identité visuelle de la marque.

En plus de répondre à la demande locale, l’usine exporte près de 70% de son volume de

production global qui s’est élevé à plus de 73 .000 véhicules en 2021. La France, l’Espagne et l’Italie arrivent en tête des pays importateurs des modèles produits à la SOMACA.

L’usine Renault Group de Casablanca est robotisée à 20%. Dotée d’une plateforme logistique de 5000 m2, et de départements peinture et montage entièrement modernisés, l’usine poursuit sa dynamique d’amélioration continue avec le déploiement de l’industrie 4.0. Pour accompagner cette dynamique, SOMACA a entrepris plusieurs programmes de formation auprès de ses collaborateurs afin de les mettre au diapason de cette transformation hautement technologique.

Dacia a ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec l’adoption d’une nouvelle identité de marque. Nouveau logo sur l’ensemble de sa gamme, nouvelles concessions, nouveau design, nouvelles couleurs…

Dacia réaffirme ainsi ses valeurs : une marque essentielle et cool, robuste et outdoor, eco-smart (économique et écologique).