Un appel à projets pour sélectionner quatre unités économiques du secteur informel dans les milieux urbain et rural, a été lancé par la Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture.



La Commission a indiqué, dans un communiqué, que ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme de lutte contre la pandémie de Covid-19 mis en œuvre en partenariat avec l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) en collaboration avec la Fondation humanitaire Al-Walid, dans l’objectif de promouvoir l’innovation et l’esprit d’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes.



“Les unités économiques souhaitant prendre part à l’opération sont invitées à envoyer un message sur l’adresse électronique ([email protected]) exprimant leur volonté de participer à l’appel à projets susmentionné”, souligne-t-on de même source.



A cet égard, les unités intéressées recevront un cadre référentiel et un dossier de candidature à remplir et renvoyer à la Commission dans le respect du délai fixé à cet effet, à savoir le 11 décembre à 16H00.