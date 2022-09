Dans le cadre du Dialogue National de l’Urbanisme et de l’Habitat, lancé officiellement Sous le Haut Patronage du Roi Mohamed VI, le vendredi 16 septembre 2022 par Fatima-Ezzahra El Mansouri, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Politique de la Ville, le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a donné le coup d’envoi d’une plate-forme numérique dédiée à ce dialogue.

L’objectif est d’assurer une large participation des citoyennes et des citoyens à ce Dialogue National, qui connaitra, le mercredi 21 septembre 2022, l’organisation des rencontres de concertation au niveau des douze régions du Royaume.

Ladite plate-forme numérique vise également à ouvrir la voie à toutes les forces vives de notre pays, pour présenter leurs propositions et suggestions afin de contribuer à l’adoption de recommandations visant à développer une nouvelle approche dans les domaines de l’Urbanisme et de l’Habitat.