Mehdi SEKKOURI Directeur général de STADIA et JALIL ACHOUR, Directeur Général à Planeta Formation & Universités Maroc ont signé une convention de partenariat au sein du campus de l’école « Sports Management Schcool » à hay riad, Rabat, afin de combiner les expériences académiques et sectorielles et de les mettre à profit de l’écosystème du sport au Maroc. Cet accord de partenariat a pour objet avant tout de mobiliser l’ensemble des ressources de STADIA et SPORTS MANAGEMENT SCHOOL afin de contribuer à la professionnalisation du secteur sportif marocain en le dotant annuellement de cadres de haut niveau spécialisés dans la gestion de l’industrie sportive. Cet accord a également pour but de mener conjointement des études pouvant apporter une meilleure compréhension du secteur sportif et ainsi l’accompagner dans son évolution et sa professionnalisation. La première étude programmée, intitulée «les 100 mesures pour relancer le sport marocain», prendra en compte les aspects conjoncturels liés à la crise COVID 19 combinés aux aspects structurels de l’écosystème sportif Marocain. « Notre partenariat avec STADIA est une étape importante pour consolider le rôle de notre école « Sports Management School » en tant qu’acteur académique et scientifique important, reconnu à l’échelon international au service du développement de l’écosystème sportif marocain. A travers ce partenariat, « Sports Management School » souhaite collaborer avec STADIA et l’ensemble des parties de l’écosystème du sport au MAROC pour produire un rapport détaillé sur l’impact COVID 19 et aussi apporter les « 100 propositions pour développer le sport marocain» a déclaré Jalil Achour, Directeur Général à Planeta Formation & Universités Maroc. SEKKOURI, Directeur Général de STADIA, a déclaré pour sa part : «En signant ce partenariat, nous sommes dans une optique de consolidation de notre position d’acteur majeur contribuant depuis une dizaine d’années à la professionnalisation du secteur sportif au Maroc. Ainsi cette étude destinée aux pouvoirs publics pourra les aider à mieux cerner un secteur ô combien stratégique et à prendre les dispositions nécessaires pour le mettre à niveau ».