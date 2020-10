Le conseil de la région de Casablanca-Settat a approuvé, ce lundi, lors de sa session ordinaire du mois d’octobre, 37 accords de partenariat et de coopération avec des secteurs gouvernementaux, des établissements publics et universitaires et des associations de la société civile portant sur les secteurs de l’équipement, de l’eau, de l’agriculture, du textile entrepreneurial et de la santé.

Lors de cette réunion présidée par le président de la région Mustapha Bakkoury, en présence du wali de la région, Said Ahmidouch, et des représentants des secteurs concernés, des accords ont été approuvés avec le ministère de l’équipement, du transport, de la Logistique et de l’Eau et les conseils provinciaux d’El Jadida et Benslimane pour la réalisation de projets routiers à Casablanca, El Jadida et Benslimane.

Le Conseil a également approuvé des accords de partenariat et de coopération pour la rationalisation de l’exploitation des ressources hydriques dans la région et l’approvisionnement en eau potable des communes des provinces de Settat, El Jadida, Benslimane, Sidi Bennour, Berrechid, et la préfecture de Mohammadia.

Un accord de partenariat et de coopération a été également approuvé avec les universités Hassan II de Casablanca, Hassan 1er de Settat, et Chouaib Doukkali d’El Jadida pour le développement de l’esprit entrepreneurial auprès des étudiants.

Par ailleurs, le conseil a approuvé un accord de partenariat et de coopération avec l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) pour la promotion de l’esprit entrepreneurial et innovant dans le domaine agricole.

Il a aussi approuvé un accord de partenariat et de coopération avec l’instance du pôle financier de Casablanca pour la création d’un pôle régional à dimension africaine et le soutien des jeunes entreprises dans le domaine de la finance, outre un mémorandum d’entente avec le centre des très petites entreprises solidaires et l’Union européenne pour la création d’un partenariat national visant le soutien des entreprises respectueuses de l’environnement.

En outre, le conseil a approuvé plusieurs accords de partenariat et de coopération avec des associations, portant sur l’aménagement et l’équipement d’hôpitaux et le soutien de patients souffrant de maladies chroniques et d’enfants malades mentaux, entre autres.