Ajarinvest vient d’obtenir, en date du 14 septembre 2021, l’agrément de l’AMMC pour son 6ème OPCI : « Avenir Patrimoine Sécurité », qui aura la forme juridique de société de placement immobilier à règles de fonctionnement allégées (SPI-RFA).

Cette nouvelle réalisation fait suite à la récente obtention par la société, en juin dernier, de l’agrément de l’OPCI « Immovert Placement », dont la structuration et la gestion ont été confiées à Ajarinvest par le Groupe Crédit Agricole du Maroc et ce, en vue de porter une partie du patrimoine immobilier de la banque.

Confirmant l’ambition de Ajarinvest de maintenir sa position, en termes d’innovation, à l’avant-garde de la nouvelle industrie des OPCI au Maroc, l’OPCI « Avenir Patrimoine Sécurité » présente la particularité d’être le premier OPCI « club deal » au Maroc. En effet, en bénéficiant de l’appui de la Caisse de Dépôt et de Gestion, son actionnaire de référence, Ajarinvest a pu constituer un tour de table d’investisseurs institutionnels de premier plan qui ont souscrit à l’OPCI en vue du déploiement d’une stratégie d’investissement immobilier structurée et sécurisée.

Pour sa création, cet OPCI club deal présente une taille de 3,3 milliards de dirhams, injectés sous forme de capital. Elle sera destinée à l’acquisition d’un portefeuille d’actifs immobiliers locatifs de premier plan. Cela fait de « Avenir Patrimoine Sécurité », le plus grand OPCI en activité de la place.

En concertation avec les actionnaires fondateurs de l’OPCI, Ajarinvest envisage d’accompagner les perspectives de développement du portefeuille immobilier et de l’actionnariat du fonds.

Le lancement de ce nouvel OPCI est un jalon important, non seulement pour Ajarinvest, mais également pour la toute nouvelle industrie des OPCI. En effet, avec ce nouvel OPCI, l’actif sous gestion de Ajarinvest atteindra 7,9 milliards de dirhams. De même, il permettra à toute l’industrie nationale des OPCI, de dépasser la barre symbolique de 10 milliards de dirhams et ainsi, de confirmer la maturité de l’activité des OPCI, et l’intérêt manifeste des investisseurs pour ce type de véhicule.

Par ailleurs, la mise en place de ce premier OPCI club deal dénote de la confiance dont bénéficie Ajarinvest auprès des investisseurs institutionnels. C’est un capital confiance que Ajarinvest compte développer et mettre à la disposition de l’ensemble des investisseurs en particulier et de l’industrie des OPCI dans son ensemble.