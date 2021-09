Moldiag a lancé la production et la commercialisation du premier test de diagnostic moléculaire de l’hépatite C, 100% marocain, développé par la Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research).

Le test qRT-PCR de diagnostic de l’hépatite C et de quantification de la charge virale, opérant sur des plateformes ouvertes, mis au point par les équipes de la Fondation MAScIR vise à fournir aux praticiens et thérapeutes un moyen rapide, efficace et accessible pour renforcer la santé de leurs patients, indique un communiqué de la Fondation MAScIR, relevant de l’Université Polytechnique Mohammed VI.

Le test Virquant RT-qPCR pour le diagnostic de l’hépatite C sera produit et commercialisé par Moldiag, spin-off industrielle relevant de la Fondation MAScIR, ajoute la même source.

Fortes de leur expérience d’une dizaine d’années dans le développement de kits et de dispositifs électroniques digitalisés de diagnostics, essentiellement à base de technologies moléculaires et spectroscopiques, les équipes de la Fondation MAScIR ont mis au point, fait validé cliniquement au Maroc et à l’international, et obtenu l’enregistrement réglementaire au Maroc d’un premier lot de tests diagnostic à base de technologies moléculaires pour le diagnostic et le suivi thérapeutique de l’hépatite C, de la tuberculose, de la leucémie et du cancer du sein à expression du marqueur HER2.

Ces tests, conformes aux meilleurs standards internationaux, à fort degré d’efficacité et de précision et aux coûts maîtrisés ont pour ambition de contribuer à la sécurité sanitaire du Royaume.

Ils visent, également, à soutenir la stratégie nationale de généralisation de la couverture médicale et de l’accès aux soins des citoyens marocains, les stratégies nationales d’éradication de l’hépatite C et de la tuberculose dans un premier temps, les stratégies nationales en matière de fabrication de produits et technologies de santé et les stratégies continentales de santé publique.

Dans ce contexte, bien qu’un protocole thérapeutique efficace existe et qui permet de guérir 95% des personnes infectées, près de 1,2% de la population marocaine reste atteinte par l’hépatite C (400.000 à 600.000 citoyens au total aujourd’hui), mais la majorité ne le sait pas, faute de diagnostic et les complications dues à l’hépatite C continuent de tuer silencieusement, 13 concitoyens marocains en moyenne par jour, précise MAScIR.

Moldiag a pour mission de produire conformément aux normes internationales et de commercialiser de nouveaux tests de diagnostic moléculaire à usage professionnel et au coût maitrisé. Depuis son lancement, Moldiag a commercialisé plus de 2,5 millions de tests PCR du Covid-19 et dispose d’une capacité de production de 6 millions de tests par mois.

MAScIR, est une institution de recherche appliquée, basée à Rabat et Benguerir, faisant partie de l’écosystème des laboratoires scientifiques de l’Université Polytechnique Mohammed VI.

Elle vise à promouvoir et de développer au Maroc des pôles de recherche et développement répondant aux besoins du pays en technologies avancées, notamment dans le secteur de la biologie médicale. A ce jour, elle a pu déposer près de 190 brevets avec des extensions au niveau régional africain, produire quelques 700 articles scientifiques dans des revues de renommée internationale et mener plus d’une centaine de projets et réalisations auprès d’industriels nationaux et étrangers, montrant ainsi sa maturité et ses capacités en matière de recherche scientifique et de recherche appliquée.