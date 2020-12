La Société de Développement Touristique Souss-Massa (SDR) vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt au profit des propriétaires et gestionnaires des établissements hôteliers d’Agadir désirant bénéficier de la subvention dédiée à la rénovation et la mise à niveau du parc hôtelier



Il s’agit de l’octroi d’une subvention financière à hauteur de 30% du coût total de la rénovation de l’établissement, plafonnée à 10 millions de dirhams et un accompagnement technique personnalisé, a indiqué la SDR dans un communiqué.



Les critères et procédures de sélection des candidats sont détaillés dans le manuel des procédures élaboré par la SDR. Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 31/12/2020 à 15h00 au siège social de la Société ou envoyés par mail à l’adresse mail : [email protected]



Dans les autres détails techniques, peuvent bénéficier de cette subvention les entreprises, les personnes physiques ou morales de droit marocain présentant un programme de rénovation d’un établissement d’hébergement touristique classé, satisfaisant à certaines conditions, à savoir être en exploitation de manière continue ou discontinue depuis au moins 5 ans.



Ces établissements doivent aussi présenter un programme de mise à niveau intégré que l’entreprise s’engage à mettre en œuvre dans un délai maximum de 3 ans.



Ceux-ci doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et de la CNSS et ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.



Le programme de rénovation consiste à diversifier et thématiser l’offre touristique, accompagner les tendances internationales, mettre à niveau le produit touristique et améliorer la compétitivité du secteur.