Infomédiaire Maroc – Le ministère de la Jeunesse et des Sports et l’ambassade de France au Maroc ont signé, mercredi à Rabat, un accord de coopération visant à renforcer les compétences en langue française des enfants bénéficiaires des maisons de jeunes.

Paraphé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi El Alami, et l’ambassadeur de France au Maroc, Jean-François Girault, l’accord vise à poursuivre et élargir, sur tout le territoire marocain, les programmes d’apprentissage de la langue française au sein des maisons de jeunes.

Cet arrangement de coopération, qui s’inscrit dans le cadre d’un accord signé le 16 novembre 2017 entre le ministère marocain de la Jeunesses et des Sports et le ministère français de l’Education nationale et de la Jeunesse, est « la première action de mise en œuvre de l’accord de principe initial », a souligné Talbi El Alami dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de signature. « Il s’agit de la généralisation des programmes d’apprentissage de la langue française dans les maisons de jeunes sur le territoire national en collaboration avec l’Institut français du Maroc », a t-il ajouté.

Pour sa part, l’ambassadeur de France à Rabat a indiqué que l’objectif de cet accord est de permettre aux jeunes de parfaire leurs connaissances de la langue française, en élargissant à l’ensemble du pays une formation d’un an ayant bénéficié à des enfants au sein de maisons de jeunes de la capitale. « L’espace francophone est un espace ouvert aux jeunes français, marocains, africains et européens », a mis en avant Girault, exprimant l’espoir que de plus en plus de jeunes à travers le Royaume adhèrent à ce programme de formation.

La signature de cet accord de coopération intervient à l’issue de la cérémonie de remise des diplômes sanctionnant une formation de 100 heures, mise en place par le ministère de la Jeunesse et des Sports, l’ambassade de France et l’Institut français du Maroc, en faveur des enfants des maisons de jeunes souhaitant consolider leur compétences et perfectionner leur niveau en langue française.

Lors de cette cérémonie, 42 enfants des maisons de jeunes Kbibat, Al Amal et Mechouar ont reçu leur diplôme de l’enseignement de français langue étrangère « DELF Prim » ou « DELF junior ».

Rédaction Infomédiaire