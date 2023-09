Une enveloppe budgétaire d’environ 118 millions de dirhams (MDH) a été allouée à la réalisation d’une zone d’activités économiques et artisanales dans la province de Larache.

Ce projet fait l’objet d’une convention de partenariat entre le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, le ministère de l’Intérieur, le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la province de Larache, le conseil communal de Larache et la chambre régionale de l’artisanat, qui a été approuvée par le Conseil régional lors de se session ordinaire du mois de juillet dernier.

Il porte sur la réalisation des études et travaux pour la construction des magasins devant accueillir les activités économiques et artisanales à Larache.

L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet est mobilisée par le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire à hauteur de 40 MDH, le ministère de l’Intérieur (15 MDH), le conseil régional (50 MDH), le conseil communal de Larache (10 MDH) et la chambre régionale de l’Artisanat (3 MDH).

En vertu de cette convention, une commission de suivi et d’évaluation de l’avancement du projet, présidée par le gouverneur de la province et composée des représentants des parties contractantes de la convention, sera mise en place.