Trois unités médicales mobiles pour les urgences ont été remises, vendredi à Salé, par le Commandement militaire américain pour l’Afrique (Africom) au ministère de la Santé et de la Protection sociale, en présence du ministre de tutelle Khalid Ait Taleb et du chargé d’Affaires à l’ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene.

La première de ces unités médicales est dédiée à l’isolement médical à pression négative avec une capacité de trente lits, la deuxième aux soins intensifs (5 lits), et la troisième aux urgences (30 lits).

Au cours de cette cérémonie, tenue notamment en présence du wali de la région Rabat-Salé-Kenitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le diplomate américain a expliqué que ces unités visent à consolider les prestations de santé publique dans diverses régions du Royaume et à améliorer les capacités du ministère et des Forces armées royales en cas d’interventions pour des situations sanitaires d’urgence.

Le responsable américain a salué, dans ce contexte, la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19, notant que le Maroc a travaillé sans relâche afin de protéger la santé des citoyens, à travers les mesures sanitaires prises et la campagne nationale de vaccination.

Tout en relevant que cet événement offre l’opportunité de mettre en exergue le partenariat entre le département de la Santé et l’armée US, M. Greene a relevé que son pays est fier de la qualité de la coopération bilatérale dans divers domaines, considérant que ce partenariat tourné vers l’avenir « ne représente qu’une infime partie des perspectives de collaboration à long terme entre nos deux pays ».

De même, il n’a pas manqué de rappeler le partenariat stratégique entre l’armée US et les Forces armées royales, à travers l’exercice « African Lion », organisé chaque année sur le sol marocain, et les manœuvres conjointes menées par les deux armées aux niveaux international et régional pour affronter les situations de catastrophes et leurs implications humanitaires.

Pour sa part, Ait Taleb a loué le partenariat de long terme entre le Maroc et les États-Unis d’Amérique, mettant en avant la place importante qu’occupent les services médicaux publics d’urgence dans cette relation.

Les nouvelles unités mobiles permettront de renforcer davantage les équipements médicaux de pointe dont le Royaume dispose tant au niveau des hôpitaux civils que militaires, a-t-il dit.

Le Maroc a réussi, à la faveur de la forte impulsion royale et à l’implication des différentes institutions nationales, à surmonter la conjoncture difficile engendrée par la pandémie du Covid-19 et à protéger la santé des citoyens, s’est, d’autre part, réjoui le ministre.

Les équipes médicales ont bénéficié, en septembre 2021, d’une formation initiale dans le domaine de l’installation de ces équipements. La deuxième phase a inclus une formation médicale (07/11 mars) et une autre relative à la logistique (02/15 mars).

Ces formations, menées sous la supervision directe de membres de l’armée américaine, ont profité à des équipes médicales nationales initiées aux techniques d’installer, d’assembler et de mettre à disposition ces équipements en cas de besoin.